Мотоциклист на огромной скорости влетел в машину ДПС в Крыму

Водитель байка скончался. Полицейский автомобиль от мощного удара даже перевернулся.

На трассе Симферополь — Ялта в районе посёлка Гурзуф мотоциклист на огромной скорости влетел в патрульный автомобиль ДПС, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Кроме того, пострадала пассажирка мотоцикла и полицейский. Девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии — у неё многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и другие травмы. Врачи оценивают состояние сотрудника ГИБДД как средней степени тяжести.

— В настоящее время обстоятельства этого ДТП уточняются, проводится проверка, по окончанию которой будет принято решение согласно действующему законодательству, — цитирует представителя управления РИА "Новости-Крым".

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