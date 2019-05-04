В Венесуэле разбился военный вертолёт

По словам муниципальных властей, на месте работают спасательные службы. Судьба пассажиров неизвестна.

Военный вертолёт, на борту которого находилось семь человек, потерпел крушение в штате Миранда на севере Венесуэлы, сообщает издание La Patilla.

По словам свидетелей, на месте падения в лесу были слышны взрывы, а над местом происшествия поднялся дым.

Вооружённые силы Венесуэлы ещё не отреагировали на это событие, сообщают журналисты.

Сегодня утром Лайф сообщал, что в американском штате Флорида пассажирский Boieng 737 упал в реку, жертв удалось избежать, но госпитализировали 21 человека.