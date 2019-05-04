Хищники накинулись на мужчину в тот момент, когда он зашёл в их вольер, чтобы покормить.

Два льва напали на сотрудника немецкого сафари-парка "Серенгети-парк", расположенного в коммуне Ходенхаген, Нижняя Саксония. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищники напали на работника зоопарка, когда он зашёл в вольер, чтобы их покормить. Мужчина получил серьёзные раны. От смерти его спасли коллеги и вызвали скорую помощь. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в американском парке тигр атаковал смотрителя зоопарка на глазах посетителей.