Более 200 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

В 2019 году акция в память о погибших в Великой Отечественной войне пройдёт в пяти аргентинских городах.

Сегодня в Буэнос-Айресе у здания МИД Аргентины собралось более 200 человек, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк". По традиции собравшиеся несли в руках портреты родственников, воевавших на фронте. Видео с акции опубликовала член Всемирного координационного совета российских соотечественников Сильвана Ярмолюк.

Как передаёт ТАСС, помимо российских соотечественников в акции приняли участие посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов с женой и другие сотрудники дипмиссии.

— Сегодня я впервые участвую в акции "Бессмертный полк" в Аргентине, до этого отмечал в Москве. И тот дух, что я почувствовал в Москве, мне кажется, он здесь присутствует не меньше, — сказал посол журналистам.

Дипломат держал в руках фотографию отчима, участвовавшего в освобождении Вены.

Отметим, что шествие "Бессмертного полка" сопровождал оркестр Национальной жандармерии Аргентины.

Ранее Лайф сообщал, что в этом году в акции "Бессмертный полк" впервые принимают участие как минимум три города Аргентины. В итоге количество аргентинских городов-участников выросло до пяти. Между тем шествие "Бессмертного полка" отменили в казахстанском Актобе.

В Москве акция "Бессмертный полк" пройдёт уже в восьмой раз. Присоединиться к колонне можно будет на Тверской. Начало шествия запланировано на 15:00.