Воевавшего на стороне ИГИЛ россиянина задержали в аэропорту Махачкалы

Было установлено, что с сентября 2016 года по январь 2019-го злоумышленник принимал участие в деятельности боевиков.

В аэропорту Махачкалы был задержан депортированный из Турции россиянин, который больше двух лет воевал на стороне ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах региона.

— В пассажиропотоке авиарейса Стамбул — Махачкала выявлен и задержан депортированный из Турции Бийсолтан Джамалов, находившийся в федеральном розыске за причастность к деятельности ИГИЛ на территории Сирии, — цитирует собеседника агентство.

По его словам, в ходе допроса задержанного было установлено, что с сентября 2016 года по январь нынешнего года он принимал участие в деятельности боевиков в САР. Инсайдер уточнил, что Джамалов был объявлен в федеральный розыск за причастность к деятельности запрещённой в России международной террористической организации.

Ранее Лайф писал, что боевики ИГИЛ опубликовали видеозапись со своим главарём Абу Бакром аль-Багдади после пятилетнего перерыва.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда