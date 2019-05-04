Алжирская полиция задержала брата экс-президента

Правоохранительные органы Алжира арестовали младшего брата бывшего президента страны. Ранее Саид Бутефлик занимал должность советника главы государства. Вместе с ним также были задержаны два бывших высокопоставленных сотрудника разведывательной службы страны, сообщает alg24.net.
Издание раскрывает, что арестованными сотрудниками разведывательных служб стали генералы Башир Тартак и Тауфик Мадин. Офицеров на суде могут обвинить в том, что они отдали преступные приказы — подавить народные выступления, когда прежний президент решил баллотироваться на очередной срок.
Акции протеста против несменяемости власти начались в Алжире несколько месяцев назад. Однако народ добился, чтобы правительство Алжира было распущено, а президент Азиз Бутефлик отказался в пятый раз идти на выборы. В прошлом месяце президент подал в отставку. Бывший премьер-министр страны уже был вызван в суд по делу о растрате государственных средств.
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