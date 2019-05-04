Американец предложил отправлять детей в "Артек", чтобы развеять мифы о России

Общественник считает, что в лагере дети из Соединённых Штатов поймут, что россияне "тёплые, дружелюбные и хорошо к ним относятся".

Американский юрист и создатель организации "Дом мира" для помощи беженцам из горячих точек Джон Шушардт уверен, что поездки американских школьников в международный детский центр "Артек" в Крыму помогут развеять мифы о России и наладят отношения между двумя державами.

— Было бы очень хорошо, чтобы американские дети приехали в "Артек". Они могут содействовать тому, чтобы изменилось американское отношение к России: дети узнают правду, и у детей открытые сердца, — передаёт ТАСС его слова.

Общественник напомнил, что когда-то подобной деятельностью занималась школьница Саманта Смит. Девочка посетила СССР в 1983 году и стала символом международной детской дипломатии.

Он добавил, что в "Артеке" американские школьники поймут, что россияне "тёплые, дружелюбные и хорошо к ним относятся".

Ранее Лайф сообщал, что Горбачёв отреагировал на слова Трампа о потенциале в отношениях России и США.