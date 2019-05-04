Лодка с шестью пассажирами опрокинулась на Ангаре

Сотрудниками МЧС уже спасены пятеро из них. Шестой пассажир до сих пор не найден.

Сегодня на реке Ангаре в районе Иркутской ГЭС опрокинулась металлическая моторная лодка с шестью пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в 17:34 по местному времени (12:34 мск). Пятерых спасатели уже вытащили из воды. Шестого ещё ищут — задействовано 29 человек и восемь единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, как двое спасателей погибли, пытаясь вытащить из воды тонувшего мужчину.