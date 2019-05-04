Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно данным учёных, очаг подземных толчков залегал на глубине двадцати километров. Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к югу от Шикотана.
Ранее сообщалось, что у греческого острова Карпатос зафиксировано землетрясение магнитудой пять.
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