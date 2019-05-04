NASA поздравило фанатов с днём "Звёздных войн" видео с "имперским истребителем"

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NASA поздравило фанатов с днём "Звёздных войн" видео с "имперским истребителем"

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Сообщение сопроводили тегом #MayThe4thBeWithYou, который можно перевести как "пусть четвёртое мая будет с тобой, так и "да прибудет с тобой сила".

NASA в своём официальном аккаунте в "Твиттере" поздравило всех фанатов с международным днём "Звёздных войн" и разместило видео с космического корабля "Атлантис". На записи, которой уже двенадцать лет, МКС очень похожа на имперский истребитель из фантастической вселенной.

Хотя это не СИД-истребитель, МКС выглядела так же в 2007 году с космического корабля "Атлантис", — написали в NASA.

Ранее руководитель NASA Джим Брайденстайн призвал землян внять опасности приближения к нашей планете пролетающих в космосе объектов.

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