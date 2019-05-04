NASA поздравило фанатов с днём "Звёздных войн" видео с "имперским истребителем"

Сообщение сопроводили тегом #MayThe4thBeWithYou, который можно перевести как "пусть четвёртое мая будет с тобой, так и "да прибудет с тобой сила".

While it's not a TIE fighter, the @Space_Station was seen in this 2007 view from space shuttle Atlantis. You, too, can spot the orbiting lab where astronauts live & work in space if you know where & when to look. Info: https://t.co/AK4klZxpYb #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/R92DJdVJIS — NASA (@NASA) 4 мая 2019 г.

NASA в своём официальном аккаунте в "Твиттере" поздравило всех фанатов с международным днём "Звёздных войн" и разместило видео с космического корабля "Атлантис". На записи, которой уже двенадцать лет, МКС очень похожа на имперский истребитель из фантастической вселенной.

— Хотя это не СИД-истребитель, МКС выглядела так же в 2007 году с космического корабля "Атлантис", — написали в NASA.

Ранее руководитель NASA Джим Брайденстайн призвал землян внять опасности приближения к нашей планете пролетающих в космосе объектов.