В Кургане и четырёх районах области ввели режим ЧС

Для ликвидации лесных пожаров в регион направили дополнительные силы, в том числе вертолёт.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории города Кургана и четырёх районов региона из-за риска распространения природных пожаров. Решение приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

— Зонами ЧС определены территории города Кургана, Белозёрского, Кетовского, Сафакульевского, Щучанского районов Курганской области, — уточнили в региональном управлении МЧС России.

Для быстрого реагирования в случае возникновения новых лесных пожаров и ликвидации действующих очагов в Курганскую область стянуто подкрепление. Вертолёт уже прилетел из Екатеринбурга, аэромобильная группировка из двадцати человек и трёх единиц техники должна вскоре прибыть из Тюмени. Уральский учебно-спасательный центр также пообещал направить в Курган 50 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в частном доме в Кургане пострадало три человека.