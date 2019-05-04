Житель Челябинска собрал спорттрайк по фото из Интернета

Мужчина занимался этим почти четыре года. Получилась реплика дорогого спортивного трицикла.

Житель Челябинска буквально с нуля собрал реплику спортивного трайка Kawasaki T-Rex. Руководствовался в своей работе энтузиаст фотографиями из Сети.

— С 2015 года в своём гараже я собирал реплику на этот спортивный трайк. Сначала просто по фотографии, затем узнал точные размеры рамы и подогнал под них, — передаёт 74.RU его слова.

Мужчина признаётся, что ещё собирается что-то переделывать, но большая часть работы уже сделана. Он не знает, сколько денег потратил на реплику Campagna T-Rex, но уверен, что она точно вышла дешевле оригинала, который стоит миллионы рублей.

В планах челябинца официально оформить трайк и получить права, чтобы "спокойно выезжать в город".

Ранее Лайф сообщал, что LEGO и McLaren собрали из конструктора полноразмерную копию спорткара Senna.