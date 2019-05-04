Итальянский футболист назвал две вещи, которые шокировали его в России

Клаудио Маркизио больше полугода живёт в РФ и до сих пор удивляется тому, как местные готовят блюда итальянской кухни и воспитывают детей.

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал журналистам, что поражает его в России больше всего. Интервью со спортсменом опубликовал сайт Sports.ru.

Российские дети ходят зимой без сопровождения взрослых, когда на улицах грязно и скользко, — это, по словам футболиста, неприемлемо в его родной стране.

— В Италии сложно такое представить: итальянцы боятся оставлять детей одних, а ещё наши дети не такие внимательные, как русские, — рассказал футболист.

Маркизио удивился также развитому в России кулинарному искусству. В заведениях работает много молодых людей, которые прекрасно готовят блюда любой кухни мира. Более того, иностранцу нравится исполнение русскими его родной итальянской кухни.

Напомним, сегодня "Зенит" досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19.