Задержан москвич, стрелявший по людям во дворе дома

У задержанного мужчины изъяли более 80 охотничьих патронов и предмет, похожий на травматический пистолет.

Мужчину 52 лет задержали по подозрению в стрельбе во дворе дома на улице Солнечной в городе Московском в ТиНАО, сообщается на сайте ГУ МВД РФ.

— Сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России "Московский" города Москвы задержали 52-летнего жителя столицы по подозрению в совершении хулиганских действий, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов жилого дома на улице Солнечной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого 52-летнего мужчину.

Как удалось установить правоохранителям, стрельба произошла в ходе конфликта. Мужчина произвёл четыре выстрела в сторону участников ссоры из предмета, похожего на ружьё. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

При обыске у стрелявшего изъяли орудие преступления, более 80 охотничьих патронов, а также предмет, похожий на травматический пистолет.

Сотрудники МВД России возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Орле двое неизвестных стреляли по детям из пневматической винтовки.