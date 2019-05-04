Ребёнок залез на цистерну и получил мощный удар током

Сейчас мальчик со страшными ожогами находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Девятилетний мальчик из города Вязники Владимирской области залез на железнодорожную цистерну, а с неё он схватился за силовой кабель. Ребёнок получил ожоги 90 процентов тела, сообщает РИА "Новости".

Мальчика доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

Проверку по факту ЧП проводит Приволжское Следственное управление на транспорте СК РФ.

Также в подразделения ОАО "РЖД" были направлены рекомендации с просьбой усилить агитацию за безопасное поведение на железной дороге для предотвращения других возможных несчастных случаев.

Недавно Лайф рассказывал о другом трагическом случае на железной дороге. В Подмосковье поезд сбил двух подростков, когда они переходили пути в неположенном месте.