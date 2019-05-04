Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

В тройку лидеров рейтинга вошли "Самара", "семёрка" и "Приора", хотя их продажи и снизились.

Только модели марки Lada вошли в десятку наиболее популярных машин с пробегом в России по итогам первого квартала года. Общий объём рынка достиг 309 тыс. автомобилей, и это на 4% меньше, чем год назад за тот же период. Рейтинг опубликовало агентство "Автостат".

На первом месте оказалась модель "Самара — 2", с показателем около 30 тыс. перепроданных экземпляров (–8%). Далее расположилась "семёрка" — 24 тыс. автомобилей (–9%). Замыкает тройку лидеров LADA "Приора" 2170.

По итогам первого квартала 2019 года в рейтинг также вошла "десятка" — 21,7 тыс. (–11%). Продали 21 тыс. внедорожников LADA 4x4 (+3%), 16,9 тыс. "двенадцатой" (–8,5%), а также седанов LADA 2190 "Гранта" (+12%).

Было продано 16,3 тыс. "пятнадцатой" (–8%), 11,4 тыс. хэтчбеков LADA 2172 "Приора" (–3,5%). Замыкает рейтинг топ-10 "девятка" — продали 11,2 тыс. машин (–17%).

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