Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон прилюдно наплевали друг на друга

Телеведущий снова предложил актёру сыграть в русскую рулетку. Артист согласился.

Телеведущий Джимми Фэллон предложил актёру Райану Рейнольдсу сыграть в необычную версию русской рулетки в эфире своего телешоу.

Перед противниками было 12 стаканов с разными жидкостями. Каждый должен был выбрать свой и отпить из него. Если в стакане была вода, её следовало выплюнуть в лицо оппоненту. Если что-то другое — проглотить и передать ход. Проигрывает тот, в кого плюнут три раза.

— Райан, ты гость, поэтому я начну первым, — заявил Джимми Фэллон.

Оба участника пытались неожиданно плюнуть друг в друга, шутя и отвлекая противника. Однако победа досталась Джимми Фэллону.

Это далеко не первое шуточное испытание, которое устраивает Рейнольдсу Джимми Фэллон. Как-то он заставил актёра сыграть в подобную игру, но с использованием куриных яиц.

Бывает, Рейнольдс и сам подшучивает над коллегами по цеху. В кинолентах "Дедпул" он смеялся над Росомахой, однако позже помог австралийскому артисту с бизнесом.

Что касается Фэллона, он с Конором Макгрегором спел в баре песню "Металлики".