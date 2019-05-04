Скотленд-Ярд не намерен заводить дело об утечке информации о Huawei

Ранее Тереза Мэй уволила главу Минобороны Гэвина Уильямсона из-за утраты доверия.

Полиция Великобритании не намерена заводить дело об утечке информации с заседания Совета национальной безопасности. Сообщение замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу приводит газета The Guardian.

— С удовлетворением отмечаю, что распространение этой информации нельзя приравнивать к уголовным преступлениям, — заявил он.

Из-за утечки информации Тереза Мэй отправила в отставку главу Минобороны Гэвина Уильямсона. Однако Басу не считает, что инцидент нанёс ущерб общественным интересам "на том уровне, где необходимо было бы заводить дело о совершении госслужащим должностного преступления".

Речь идёт о сливе данных об участии компании Huawei в разработке сети 5G на территории Великобритании газете The Daily Telegraph. В раскрытии конфиденциальной информации подозревается один из членов правительства.