По центру Москвы едет колонна военной техники — видеотрансляция

По центру Москвы проезжает колонна военных машин, которые будут принимать участие в Параде Победы. Сотни людей собрались посмотреть на танки, БТР и другую технику.

Напомним, главный парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно состоится 9 мая на Красной площади. В Минобороны России уже рассказали, какая техника и в каком порядке будет представлена на параде в честь 74-летия Победы.

Безопасность на мероприятиях по всей стране будут обеспечивать 37 тысяч росгвардейцев.