Небензя исполнил песню Победы в ООН

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Небензя исполнил песню Победы в ООН

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В организации артисты устроили импровизированное представление, пригласив к участию и постпреда.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя совместно с солистками арт-группы "Сопрано" исполнил песню "На побывку едет молодой моряк", сообщает РИА "Новости".

В ООН прошло представление фильма о проекте "Песни Победы". После показа картины о гастролях с военными песнями хора Турецкого присутствовавшие артисты устроили импровизированный концерт. Солистки арт-группы решили пригласить и Небензя, а он станцевал и спел.

Однако в Сети на одобрили танец политика Петра Порошенко, который ранее устроил танцы на сцене НСК "Олимпийский".

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