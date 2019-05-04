Небензя исполнил песню Победы в ООН

В организации артисты устроили импровизированное представление, пригласив к участию и постпреда.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя совместно с солистками арт-группы "Сопрано" исполнил песню "На побывку едет молодой моряк", сообщает РИА "Новости".

В ООН прошло представление фильма о проекте "Песни Победы". После показа картины о гастролях с военными песнями хора Турецкого присутствовавшие артисты устроили импровизированный концерт. Солистки арт-группы решили пригласить и Небензя, а он станцевал и спел.

В #ООН прошёл показ фильма «Песни #Победы» и общение представителей ветеранских организаций НЙ с М.#Турецким.

«Песни Победы» - уникальный проект, связывающий не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира - во всех смыслах, который выше и важнее любых разногласий. pic.twitter.com/Gari69sCRc — Russian Mission UN (@RussiaUN) 4 мая 2019 г.

Однако в Сети на одобрили танец политика Петра Порошенко, который ранее устроил танцы на сцене НСК "Олимпийский".