Двадцать канадцев выиграли в лотерею $37 млн

Выигрышный билет с числами 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37 и бонус-числом 19 был продан в городе Броссар в провинции Квебек.

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 миллионов канадских долларов (37 миллионов долларов США) выиграли сразу 20 человек. Об этом информирует компания OLG, проводящая розыгрыш.

Выигрышный билет с числами 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37, а также бонус-числом 19 был продан в городе Броссар в провинции Квебек. Известно, что его купила группа численностью 20 игроков, что разрешено правилами лотерей в Канаде.

Согласно правилам Lotto Max, для получения приза надо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В этом случае выигрыш поровну поделят между 20 игроками.

Самый крупный в истории Канады джекпот в размере 64 миллионов канадских долларов (на тот момент — 49,5 миллиона долларов США) был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015 году. А в начале этого года сразу два канадца за сутки выиграли примерно по 20 миллионов долларов.