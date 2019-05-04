При крушении вертолёта в Венесуэле погибли семь человек

Все погибшие были офицерами вооружённых сил страны, среди них — три капитана, два майора и два подполковника.

Погибли семь человек, находившиеся на борту вертолёта, который потерпел крушение в субботу, 4 мая, в венесуэльском штате Миранда, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Nacional.

По данным газеты, все погибшие были офицерами Вооружённых сил Венесуэлы. Среди них — три капитана, два майора и два подполковника. Однако официального подтверждения информации о гибели военных пока не поступало.

Напомним, 4 мая в Венесуэле разбился военный вертолёт. Как сообщают очевидцы, на месте падения в лесу были слышны взрывы, а над местом происшествия поднялся дым.