Кубок чемпиона России останется у "Зенита" на вечном хранении

Санкт-Петербургский футбольный клуб "Зенит" получит кубок чемпиона России на бессрочное хранение, победа команды в текущем сезоне стала пятой за всю историю проведения чемпионата России, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу, 4 мая, в матче 27-го тура чемпионата страны "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). Таким образом, за три тура до конца сезона отрыв питерского клуба составил девять очков и у сине-бело-голубых лучший баланс личных встреч.

Доведя общее число побед до пяти или выиграв чемпионат страны трижды подряд, команда, согласно регламенту турнира, получает право оставить главный трофей на вечное хранение.