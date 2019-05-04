Четыре человека погибли в страшном ДТП под Краснодаром

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Четыре человека погибли в страшном ДТП под Краснодаром

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»

Среди жертв аварии, произошедшей в станице Новомышастовской, в том числе полуторагодовалый ребёнок.

В Краснодарском крае произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок.

Как стало известно Лайфу, авария произошла на перекрёстке улиц Краснодарская и Северная в станице Новомышастовской. Автомобиль ТагАЗ выезжал от обочины и двигался в попутном направлении на очень большой скорости (больше 100 км/час). "Фольксваген Туарег" врезался в ТагАЗ, и тот вылетел с дороги. "Туарег" пронёсся дальше и въехал в стену.

По данным источника, в результате происшествия погибли четыре человека, включая одного ребёнка, а также пострадал один человек — водитель "Туарега".

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