Медведчук: Порошенко умышленно сорвал обмен пленными в Донбассе

По его словам, он с мая прошлого года не посещает заседания контактной группы по ситуации на востоке Украины из-за нежелания Киева что-либо делать.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко лично виноват в срыве обмена пленными между Киевом, Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире канала "112 Украина".

— Президент Порошенко не проявил политической воли, то есть был неэффективен в этом вопросе. Он этого не хотел. Он умышленно не хотел освобождать людей, тех, кого запрашивали Донецк и Луганск, тех, о ком мы договорились, — сказал Медведчук.

Он отметил, что речь идёт об обмене в формате "всех установленных на всех установленных". У Киева это 62 человека, у республик — 185 человек. В то же время, по его словам, если избранный президент Владимир Зеленский "даст добро", то обменный процесс может завершиться за "три-пять" дней.

Медведчук также заявил, что с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях контактных групп по урегулированию ситуации на востоке Украины из-за позиции киевских властей, которые, по его мнению, и не хотели ничего выполнять. Последний крупный обмен в Донбассе состоялся ещё в декабре 2017 года.