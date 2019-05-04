Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Краснодаром

В результате аварии пострадал также один из водителей — он получил перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места страшного ДТП с участием ТагАЗа и "Фольксвагена Туарег" в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре человека, включая маленького ребёнка.

Кроме того, Лайфу стали известны личности погибших и пострадавшего.

Пострадавший:

Середин Р.Н. (1982 г.р.) — водитель "Туарега"

Погибшие:

Рязанцев М.О. (1997 г.р.) — пассажир "Туарега"

Волошин Г.В. (1975 г.р.) — пассажир "Туарега"

Якуми Э.Э. (1986 г.р.) — водитель ТагАЗа

Ярослав Я. (2017 г.р.) — пассажир ТагАЗа

У пострадавшего водителя — перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу в Краснодаре.

Как ранее сообщал Лайф, один из автомобилей влетел в другой, выезжавший с обочины, а после врезался в стену.