Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Краснодаром

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места страшного ДТП с участием ТагАЗа и "Фольксвагена Туарег" в Краснодарском крае, в результате которого погибли четыре человека, включая маленького ребёнка.
Кроме того, Лайфу стали известны личности погибших и пострадавшего.
Пострадавший:
- Середин Р.Н. (1982 г.р.) — водитель "Туарега"
Погибшие:
- Рязанцев М.О. (1997 г.р.) — пассажир "Туарега"
- Волошин Г.В. (1975 г.р.) — пассажир "Туарега"
- Якуми Э.Э. (1986 г.р.) — водитель ТагАЗа
- Ярослав Я. (2017 г.р.) — пассажир ТагАЗа
У пострадавшего водителя — перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу в Краснодаре.
Как ранее сообщал Лайф, один из автомобилей влетел в другой, выезжавший с обочины, а после врезался в стену.
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