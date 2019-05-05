Новые "Мстители" собрали более $1,9 млрд за неделю

Фантастический фильм "Мстители. Финал" американской кинофраншизы Marvel за неделю собрал более 1,9 миллиарда долларов в мировом прокате, 128 миллионов из которых было получено в пятницу. Такие данные сообщает телекомпания CNN.
Картина приближается к рекорду фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы" — 2 миллиарда долларов в кинопрокате.
В мировой прокат фильм вышел 24 апреля, а 29 апреля — в России. Картина сразу установила рекордные сборы — 1,2 миллиарда долларов в первые выходные.
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