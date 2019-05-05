Новые "Мстители" собрали более $1,9 млрд за неделю

Читайте также

Новые "Мстители" собрали более $1,9 млрд за неделю

408

Постер к фильму "Мстители: Финал"/© Кинопоиск

Картина может побить рекорд фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы", собравшего $2 млрд.

Фантастический фильм "Мстители. Финал" американской кинофраншизы Marvel за неделю собрал более 1,9 миллиарда долларов в мировом прокате, 128 миллионов из которых было получено в пятницу. Такие данные сообщает телекомпания CNN.

Картина приближается к рекорду фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы" — 2 миллиарда долларов в кинопрокате.

В мировой прокат фильм вышел 24 апреля, а 29 апреля — в России. Картина сразу установила рекордные сборы — 1,2 миллиарда долларов в первые выходные.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×