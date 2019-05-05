В Москве началась проверка по факту избиения школьника-джентльмена

Ранее в СМИ появились сообщения, что 14-летний Артём заступился в магазине за двух женщин, после чего началась драка.

Сотрудниками ГСУ СК РФ по Москве инициирована проверка материалов по факту травмирования несовершеннолетнего около торгового центра на севере столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что накануне вблизи одного из супермаркетов на севере Москвы неизвестные избили несовершеннолетнего, который вступился за женщину, — говорится в сообщении.

Следователи проведут проверку произошедшего, для чего была инициирована передача имеющихся материалов из органов полиции в СК.

Ранее Лайф опубликовал видеозапись драки, в которой пострадал вступившийся за женщин подросток.