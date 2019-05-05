Парад в честь победы "Зенита" пройдёт в Петербурге 26 мая

Парад в честь победы ФК "Зенит" в чемпионате России пройдёт 26 мая в Санкт-Петербурге, об этом рассказал ТАСС президент клуба Александр Медведев.
— Порядок и процедура празднования — клубная тайна. Раскрывать её мы не будем, будет настоящий праздник, — пояснил Медведев.
Он добавил, что автобусный парад состоится 26 мая, накануне Дня города. Болельщики клуба смогут поприветствовать команду.
Напомним, в субботу, 4 мая, "Зенит" за три тура до финиша сезона-2018/19 занял гарантированное первое место в чемпионате России.
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