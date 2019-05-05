Израиль атаковал офис турецкого агентства Anadolu в секторе Газа

Глава МИД Турции назвал действия еврейских Военно-воздушных сил "безудержной агрессией".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об атаке офиса турецкого агентства Anadolu израильскими военными. Соответствующую информацию он опубликовал в своём Twitter-аккаунте.

— Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля. Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности, — написал он.

Как передаёт агентство, Военно-воздушные силы Израиля атаковали в секторе Газа здание, в котором находился офис Anadolu.

Сначала силы Израиля совершили предупредительный выстрел в сторону здания, после чего сотрудники агентства покинули офис.

Сообщается, что затем израильские ВВС нанесли не менее пяти ударов ракетами по зданию, в результате чего оно полностью обрушилось.

Ранее Израиль в ответ на ракетные обстрелы нанёс удары по 120 военным целям в секторе Газа. Атака была ответом на действия радикалов.