В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности

Предполагается, что одно из нападений совершили уачиколерос — местные похитители топлива из трубопроводов.

В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.

В результате столкновения в штате Веракрус погибли три человека, на них напали преступники в городе Минатитлан, где в конце апреля расстреляли 13 человек на празднике.

По данным Министерства военно-морского флота Мексики, в штате Пуэбла было совершено нападение на подразделение морской пехоты, погиб один морской пехотинец и трое получили ранения. Отмечается, что удар нанесли так называемые уачиколерос (похитители топлива из трубопроводов).

Нападавшие использовали огнестрельное оружие и значительно превосходили пехотинцев числом. Преступники совершили атаку во время патрулирования морпехами участка трубопровода Туспан — Аскапотсалько.

Ранее лидер Мексики объявил войну похитителям топлива. В начале 2019 года власти остановили прокачку топлива по нескольким трубопроводам для борьбы с его хищением. Такие действия властей привели к дефициту бензина в ряде штатов.