Акция "Бессмертный полк" собрала в Торонто около 5 тысяч человек

Около пяти тысяч человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", уже в пятый раз проходящей в канадском Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия Леона Мицлера.

По его словам, праздник мог получиться и более масштабным, но сегодня в Торонто идёт дождь, что могло заставить отказаться от участия в шествии. Всё прошло без происшествий, под надзором городской полиции.

Колонна "Бессмертного полка" прошла по традиционному маршруту: по центральным улицам города к мемориалу воинам, погибшим в 1939–1945 годах в районе старого Сити-холла. После возложения цветов здесь же прошёл митинг-концерт памяти.

Помимо наших соотечественников, участие в мероприятии приняли и другие местные диаспоры, среди которых — представители болгарской, венгерской, греческой, еврейской, египетской, иранской, итальянской, китайской, немецкой, сербской, сирийской, словацкой и чешской диаспор. К акции присоединились также выходцы из всех стран бывшего Советского Союза.

Сообщается, что 5 мая шествие "Бессмертного полка" запланировано в северной части Торонто, населённом в основном выходцами из бывшего Советского Союза.