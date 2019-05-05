К певице МакSим в больницу пришёл священник — видео

Девушка сообщила, что уже находится в Москве, и поблагодарила всех за поддержку.

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, опубликовала видео из больницы в YouTube, где она сидит рядом со священником.

В ролике видны только ноги девушки, рядом на кровати сидит священник. Она обращается к поклонникам с благодарностью за поддержку. Певица также сообщила, что уже находится в Москве.

Напомним, в апреле певица попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съёмки в Москву.