К певице МакSим в больницу пришёл священник — видео

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, опубликовала видео из больницы в YouTube, где она сидит рядом со священником.
В ролике видны только ноги девушки, рядом на кровати сидит священник. Она обращается к поклонникам с благодарностью за поддержку. Певица также сообщила, что уже находится в Москве.
Напомним, в апреле певица попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съёмки в Москву.
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