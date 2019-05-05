Гуайдо признал неудачной попытку свержения Мадуро

Оппозиционер рассчитывал, что военные начнут массово переходить на его сторону, однако этого не произошло.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо согласился, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной. Он также не исключил, что мог бы согласиться на предложение США о начале иностранной интервенции, если бы такое поступило, сообщил он в интервью газете The Washington Post.

Гуайдо рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия после того, как военные начнут массово переходить на сторону оппозиции, но этого не случилось.

— Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию, — предположил он.

Однако Гуайдо заявил, что открыт к предложению США о начале военной интервенции.

В интервью политику задали вопрос, что бы он ответил помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону на предложение о вмешательстве Вашингтона.

— Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его, — ответил Гуайдо на вопрос журналиста.

Напомним, ранее власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. Однако вскоре лидер страны заявил о её неудаче.