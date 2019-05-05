Медведев поздравил "Зенит" с титулом чемпиона России

Кроме того, свои поздравления петербургскому клубу выразил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в чемпионате России.

— Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России! — написал на своей странице в ВК глава российского кабмина.

Также свои поздравления петербургскому клубу выразил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что команда одержала заслуженную победу в упорной борьбе, "показав искромётную игру в решающих матчах".

— Желаю наставнику, всему "Зениту" и всему Петербургу новых побед! — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Напомним, 4 мая "Зенит" за три тура до финиша сезона-2018/19 занял гарантированное первое место в чемпионате России. Лайф публиковал видео, где команда узнаёт о своей победе.