СМИ назвали истинные причины увольнения министра обороны Великобритании

Сообщается, что отношения между чиновниками уже давно были не самыми лучшими из-за постоянных оскорблений со стороны министра и его желания начать военную кампанию за рубежом.

Настоящей причиной увольнения главы Министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, скрывающейся под формулировкой "утрата доверия", стали его далеко не лестные высказывания в частных разговорах о премьере страны Терезе Мэй, а уже потом его профессиональные качества. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По информации журналистов, ярость британского премьера министр вызвал ещё задолго до скандала с утечкой информации, которая стала официально причиной увольнения. Во время разговора с коллегами по Консервативной партии Уильямсон поделился мыслью, что диабет Мэй мешает выполнению её премьерских обязанностей и ей следует уйти с должности.

Эти слова услышал кто-то из руководства партии, и содержание частного диалога было пересказано премьеру.

Позже случился второй компрометирующий эпизод: на одном из ужинов Уильямсон поделился мнением, что Мэй явно не готова к новому премьерскому сроку.

Издание отмечает, что доверие к министру Мэй потеряла ещё задолго до всех этих событий. Поводом для расхождения стало стремление Уильямсона инициировать операцию за рубежом с применением войск, с чем была не согласна премьер. Например, когда Мэй отвергла его предложение отправить корабли в Южно-Китайское море, он в ответ нацарапал на официальном документе оскорбление в адрес премьера.

Также в распоряжении журналистов оказался документ, согласно которому Уильямсон искал повод начать операцию британских войск в Африке, чтобы они там выполняли миротворческие функции и защищали диких животных. Сообщается о планах вторжения в пять стран, но называются только четыре: Зимбабве, Нигерия, Кения, Египет.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны. Сообщается, что поводом для увольнения стала утечка информации с заседания британского Совбеза по вопросу допуска китайской компании Huawei к созданию британской сети мобильной связи пятого поколения (5G). Именно Уильямсон якобы сообщил журналистам об итогах совещания.