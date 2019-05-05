В Китае изобрели новый катализатор для получения метанола

Благодаря разработке можно превращать углекислый газ в метанол под атмосферным давлением в 32 бара при температуре 150 градусов Цельсия.

Китайские учёные разработали новый катализатор, который способен превращать углекислый газ в метанол. Он может применяться в качестве экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания. Данную информацию сообщает агентство Синьхуа.

Исследованиями занимались учёные во главе с Цзэн Цзе из Китайского научно-технологического университета. Катализатор создан на основе одиночных атомов пластины. Благодаря изобретению можно эффективно превращать углекислый газ в метанол под атмосферным давлением в 32 бара при температуре 150 градусов Цельсия.

— Исследование позволило получить новый метод производства чистого метанола и поможет ученым лучше понять механизм одноатомного катализа, — приводит слова учёного агентство.

Авторы изобретения сообщают, что селективность катализатора составила 90,3%. Такие показатели превышают на 10 пунктов результаты использования традиционных катализаторов, созданных на основе меди, цинка и алюминия.

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