Экс-глава МИД Германии рассказал, как "защитить" Прибалтику от России

Вице-канцлер и экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил мнение, что Берлин мог бы создать специальный фонд, средства из которого расходовались бы на защиту Прибалтийских стран и Польши от РФ.

По словам политика, сейчас в мире происходят серьёзные перемены. Раньше, по мнению Габриэля, Германия могла решать очень многие вопросы самостоятельно, другие же вопросы оставались для США и частично для Франции. Теперь же миропорядок становится другим, отметил вице-канцлер.

Он добавил, что во многом дело в риторике президента США Дональда Трампа. Габриэль полагает, что Вашингтон постоянно пытается переложить ответственность с себя на Европу.

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Москва в ответ на действия альянса у своих границ.