Умер бывший мэр Краснодара Самойленко

В ночь на 4 мая на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший градоначальник Краснодара Валерий Самойленко. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

— Именно Валерий Самойленко заложил основы развития межмуниципальных и международных связей кубанской столицы. Он был эффективным и стратегически мыслящим руководителем. Нынешние экономические успехи Краснодара — во многом его заслуга, — сказал о предшественнике нынешний глава города Евгений Первышов.

Отмечается, что при Самойленко город пережил многие масштабные проекты развития, были созданы микрорайоны Гидростроителей, Фестивальный и Юбилейный, построен Тургеневский мост, школы, сады и многие другие объекты.

О дате, времени и месте церемонии прощания с Валерием Самойленко будет сообщено дополнительно.