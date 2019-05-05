В Афганистане ликвидирован главарь ИГИЛ

Лидер боевиков руководил террористическими операциями на севере страны и в Центральной Азии.

Специальные силы Афганистана ликвидировали главаря боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на министра внутренних дел страны.

Операция по ликвидации прошла ночью 3 мая. Как уточняет агентство, лидер боевиков Муфти Узбек руководил террористической деятельностью на севере Афганистана и в Центральной Азии. Кроме того, он занимался экипированием и финансированием операций террористов.

Помимо Узбека, было ликвидировано по меньшей мере трое боевиков в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Специальные силы изъяли оружие и военное снаряжение террористов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда