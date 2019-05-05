В Заполярье неизвестные осквернили стены храма надписями

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В Заполярье неизвестные осквернили стены храма надписями

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Сейчас сотрудники полиции пытаются установить виновных и найти свидетелей происшествия.

На стены храма Святого Благоверного князя Владимира в Росте неизвестные нанесли оскорбительные надписи, фото публикует портал "Заполярный край".

Надписи обнаружили утром 3 мая, полиция пока не установила виновных.

Как сообщает "СеверПост" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ, сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для того, чтобы выявить злоумышленников и найти свидетелей происшествия.

Ранее в Москве футбольные фанаты разрисовали стену Виктора Цоя.

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