В Заполярье неизвестные осквернили стены храма надписями

На стены храма Святого Благоверного князя Владимира в Росте неизвестные нанесли оскорбительные надписи, фото публикует портал "Заполярный край".
Надписи обнаружили утром 3 мая, полиция пока не установила виновных.
Как сообщает "СеверПост" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ, сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для того, чтобы выявить злоумышленников и найти свидетелей происшествия.
Ранее в Москве футбольные фанаты разрисовали стену Виктора Цоя.
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