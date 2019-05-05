Якутск назвали самым экстремальным городом на планете

Помимо него в топ вошли ещё два населённых пункта, жизнь в которых представляется авторам исследования невероятно тяжёлой.

Журналисты испанской газеты El Pais составили рейтинг самых экстремальных городов мира, которые ежедневно проверяют на прочность не только жителей, но и приезжающих туристов. Если, конечно, там есть туристы.

На верхней строчке расположились столица Республики Саха город Якутск и село Оймякон. В Якутске, по мнению авторов статьи, наблюдается максимально экстремальный климат, ведь зимой в городе до –40 ℃, а летом до +29 ℃, что является не самым привлекательным для туристов фактором и точно не делает быт местных жителей проще. Но при этом город является не только административным, но и культурным и экономическим центром региона.

Что касается Оймякона, то его наравне с Якутском признали самым экстремальным, ведь именно здесь была зафиксирована самая низкая температура на обитаемой части земли: 6 февраля 1933 года столбики термометров показывали −67,7 °С. Правда, в 1926 году на неофициальном замере было зафиксировано –71,2 ℃.

Вторым в списке оказался ещё один город Якутии — Верхоянск. Его экстремальность тоже связана с низкими температурами, ведь здесь фиксируются рекордные на планете перепады температур. Самый низкий показатель составляет –69,8 ℃, а самый жаркий — +37 ℃. Таким образом, перепад температур составляет 106,8 ℃. С этим "достижением" город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Следом идёт уже самый жаркий город мира, которым стал Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где был поставлен рекорд в +59,5 ℃.

А самым труднодоступным городом стал город Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря. Отмечается, что, несмотря на это и на то, что он находится в зоне вечной мерзлоты, здесь постоянно проживает более 30 тысяч человек.

Самыми низкорасположенными городами стали Иерихон и Табха в Израиле, находящиеся более чем на 200 метров ниже уровня моря. За звание самого северного в рейтинге борются сразу три города: Хаммерфест в северной Норвегии и Лонгйир на норвежском архипелаге Шпицберген, а также небольшой город Барроу на севере Аляски.

За звание самого южного населённого пункта планеты соперничают аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Уильямс. А вот самым изолированным от всего был признан город-остров Адак в группе Алеутских островов неподалёку от Аляски.