Из упавшего в реку Boeing 737 достали бортовой самописец

Однако речевой регистратор переговоров в кабине экипажа до сих пор находится на борту.

Сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США извлекли бортовой самописец самолёта Boeing 737, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы базы ВМС США в Джексонвилле в пятницу и съехал в реку. Об этом сообщил вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг в ходе пресс-конференции, передаёт телеканал CNN.

— Извлечённый бортовой самописец даст нам всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Мы узнаем, были ли задействованы тормоза, — сказал он.

Вице-президент добавил, что самописец отправили на экспертизу в Вашингтон. Он также признал, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа до сих пор на борту, поскольку аппаратура расположена в хвостовой части "боинга", нижняя часть фюзеляжа до сих пор находится в реке.

— Мы будем крайне осторожны и сохраним драгоценные вещественные доказательства, — сказал Ландсберг.

Он также сообщил, что старший по должности на базе ВМС США Майкл Коннор проинформировал о проработке различных вариантов извлечения самолёта из реки. Вокруг "боинга" установлено плавучее боновое заграждение для минимизации разлива топлива из баков.

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 737 рухнул в реку в штате Флорида в пятницу 3 мая. На борту находилось 143 человека.