Небензя напомнил, что Россия и США всегда были союзниками

По мнению дипломата, нужно сделать всё, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на акции "Бессмертный полк" в нью-йоркском Бэттери-парке напомнил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.

— Пока мы слушали два гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны никогда ведь не воевали. Мы всегда были союзниками. Нам нужно сделать всё, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире, — отметил он.

Кроме того, в ходе выступления Небензя выразил благодарность участникам акции памяти. По его словам, он очень рад, что пришло так много людей.

Ранее Небензя совместно с солистками арт-группы "Сопрано" исполнил песню "На побывку едет молодой моряк".