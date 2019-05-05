Небензя напомнил, что Россия и США всегда были союзниками

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на акции "Бессмертный полк" в нью-йоркском Бэттери-парке напомнил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
— Пока мы слушали два гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны никогда ведь не воевали. Мы всегда были союзниками. Нам нужно сделать всё, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире, — отметил он.
Кроме того, в ходе выступления Небензя выразил благодарность участникам акции памяти. По его словам, он очень рад, что пришло так много людей.
Ранее Небензя совместно с солистками арт-группы "Сопрано" исполнил песню "На побывку едет молодой моряк".
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