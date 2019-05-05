Посол РФ в США заявил, что американские политики "живут на другой планете"

Мнение о России среди простых граждан и американских политиков отличаются в кардинальном масштабе, заявил российский посол в США Анатолий Антонов во время проведения акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.

— Я вижу, как американцев очень интересует не только прошлое, но и настоящее, как живут россияне. Я не вижу никакой антипатии, никаких выпадов и негативных реплик со стороны простых граждан США. Такое чувство, что они живут вместе с нами на другой планете по сравнению с теми политиками, которые часто ругают нас здесь, в Вашингтоне, — сказал он.

В минувшее воскресенье, 5 мая, по улицам американской столицы прошёл строй "Бессмертного полка". Как рассказала организатор акции Елена Хилл, заявку подали около 700 человек — столько же пришло в прошлом году. Собравшиеся начали свой путь у Белого дома прошли маршем до мемориала Второй мировой войны с фотографиями своих родных в руках.

Здесь они исполняли любимые песни военных лет и композиции из фильмов: "Катюша", "Смуглянка" и другие. Здесь же перед собравшимися выступили и свидетели тех страшных дней, ветераны войны.

Ранее Лайф рассказывал, что в акции "Бессмертный полк" в Торонто приняли участие около 5 тысяч человек.