В США осудили удары ХАМАС по Израилю

В Госдепе США осудили ракетные удары палестинского движения ХАМАС по израильской территории и поддержали право еврейского государства на самооборону.

— Вашингтон решительно осуждает непрекращающиеся ракетные обстрелы ни в чём не повинных жителей Израиля со стороны ХАМАС... Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону, — поясняется в заявлении американского ведомства.

Ранее Израиль нанёс удары по военным целям в секторе Газа. Атака была ответом на действия радикалов.