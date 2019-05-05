В США осудили удары ХАМАС по Израилю

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В США осудили удары ХАМАС по Израилю

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Фото: © Flickr/badwanart0

В Госдепе США осудили ракетные удары палестинского движения ХАМАС по израильской территории и поддержали право еврейского государства на самооборону.

Вашингтон решительно осуждает непрекращающиеся ракетные обстрелы ни в чём не повинных жителей Израиля со стороны ХАМАС... Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону, — поясняется в заявлении американского ведомства.

Ранее Израиль нанёс удары по военным целям в секторе Газа. Атака была ответом на действия радикалов.

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