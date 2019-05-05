Три человека ранены во время стрельбы в Лондоне, один в критическом состоянии

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Три человека ранены во время стрельбы в Лондоне, один в критическом состоянии

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Фото: © flickr / Martin Addison

Что стало причиной и кто организатор перестрелки — неизвестно, полиция пока никого не задержала.

Три человека были доставлены в больницу после таинственной перестрелки, произошедшей в Лейтоне — районе в восточной части Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, пострадавшие — мужчины 23, 28 и 30 лет с огнестрельными ранениями. Сообщается, что самый старший находится в критическом состоянии и медики борются за его жизнь.

Никакой дополнительной информации не сообщается, что стало причиной и кто организатор перестрелки — неизвестно. По информации журналистов, пока полицейские не произвели ни одного задержания.

Отмечается, что в районе в последнее время неспокойно: как сообщала Би-би-си, в начале апреля здесь также произошла перестрелка, в которой были ранены двое молодых людей.

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