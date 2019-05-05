Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева. Разрушения были обнаружены его дочерью, сообщает Пятый канал.
Неизвестные повредили кромку памятника, установленного на могиле, и оторвали от него бронзовый букет. Могила считается объектом культурного наследия.
Александр Медведев вступил в ряды Красной Армии в 1938 году, а на третий день войны состоялся его первый боевой вылет. Генерал-полковник был награждён звездой Героя Советского Союза и после войны был первым заместителем начальника Главного штаба ВВС СССР. Он скончался в 1984 году от лейкемии.
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