Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолёта в Венесуэле

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Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолёта в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, которые погибли в результате падения вертолёта. Об этом он написал в своём твиттере.

— Народ Венесуэлы! Утром 4 мая упал вертолёт наших вооружённых сил, погибло семь доблестных военных. Глубоко сожалею в связи с инцидентом и выражаю соболезнования их семьям и друзьям, — отметил венесуэльский лидер.

Напомним, 4 мая в Венесуэле разбился военный вертолёт. В результате погибли три капитана, два майора и два подполковника.

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