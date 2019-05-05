Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолёта в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, которые погибли в результате падения вертолёта. Об этом он написал в своём твиттере.

¡Pueblo venezolano! En horas de la mañana de hoy #4May se precipitó a tierra un helicóptero de nuestra #FANB, perdiendo la vida 7 dignos oficiales de la Patria. Lamento profundamente este incidente y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2019

— Народ Венесуэлы! Утром 4 мая упал вертолёт наших вооружённых сил, погибло семь доблестных военных. Глубоко сожалею в связи с инцидентом и выражаю соболезнования их семьям и друзьям, — отметил венесуэльский лидер.

via @linaed09: #4MAY “EN IMAGENES” ¡SE CONFIRMA LA CAIDA DE HELICOPTERO DEL EJERCITO -EN EL SECTOR EL VOLCAN DEL HATILLO- QUE SALIO DE LA BASE LA CARLOTA! -CON 7 PERSONAS A BORDO Y TRANSPORTANDO EQUIPO ANTIMOTIN- @hellenchufe pic.twitter.com/btpvOdhCUp — traffic MIRANDA (@trafficMIRANDA) May 4, 2019

Напомним, 4 мая в Венесуэле разбился военный вертолёт. В результате погибли три капитана, два майора и два подполковника.