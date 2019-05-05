Под Новосибирском сняли на видео "зависшего" водителя маршрутки

Официального заявления от медиков пока не было, однако пользователи соцсетей предполагают, что такое состояние мужчины может быть связано с употреблением наркотиков.

Видеозапись со "странным" водителем, снятая жителем города Бердска в Новосибирской области, наделала немало шума в местных соцсетях, и дело не только в некоторой, на первый взгляд, комичности происходящего, но и в безопасности людей, за жизнь которых появился повод переживать.

На кадрах видно, как мужчина буквально замер перед водительской дверью маршрутного такси и уставился взглядом на ручку. Возможно, он хотел открыть её и сесть за руль, ведь, как выяснилось позже, он является водителем транспортного средства. Однако он этого не сделал, продолжая стоять без движения.

Неестественность положения тела мужчины начала привлекать внимание прохожих и пассажиров, которые, очевидно, ждали свой маршрут. Лишь когда автор видеозаписи на автомобиле приближается к водителю, тот вдруг оживает и пытается попасть на своё рабочее место. На вопросы о своём состоянии он отвечает, что "всё нормально", что вызывает бурные сомнения у оператора.

Очевидцы не позволили мужчине выйти в рейс, вызвали на место сотрудников полиции и представителей компании-перевозчика. Они сами отвезли своего сотрудника в местную ЦРБ, где у него было обнаружено высокое давление. Других подробностей не сообщается, лишь то, что утром перед рейсом медосмотр не выявил нарушений.